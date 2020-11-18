В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

В Коврове произошло ДТП с участием грузовика с полуприцепом. Есть пострадавший.Как сообщает «», со ссылкой на городскую ГИБДД, во вторник, 17 ноября, в 15.20 на улице Крупской 27-летний водитель «Mitsubishi Galant» совершил наезд на стоящий у правого края проезжей части дороги грузовой автомобиль МАЗ-54323 с полуприцепом Трейлор. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.