Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что каждый человек сам вправе решать - где ему лечиться.

17 ноября глава региона Владимир Сипягин был госпитализирован в одну из частных московских клиник с диагнозом коронавирус. Болезнь была у губернатора 13 ноября. Как он сообщил в своём аккаунте «Вконтакте», состояние ухудшилось и потребовалось продолжить лечение в больнице.После этого в анонимных телеграм-каналах появились нелицеприятные посты, адресованные Владимиру Владимировичу. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.«То, что заразившийся ковидом Владимир Сипягин выбрал для лечения клинику не своего региона, никак не связано с обеспечением лечения в области. Я не вижу связи между его лечением в Москве и лечением от Covid-19 населения Владимирской области», — отметил он.Также Дмитрий Сергеевич пояснил, что Кремль не может никому указывать, где лечиться.«Это было бы категорически неправильно. Человек сам должен принимать решение в этом вопросе», - считает официальный представитель Кремля.