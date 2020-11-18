Особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.В ходе проведения рейда особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В ходе мероприятий проверено более двадцати транспортных средств. Выявлено три нарушения, связанны с управлением транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ), с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ) и управлением транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ч. 3.1. ст.12.5 КоАП РФ).В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. С каждым проведены профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.