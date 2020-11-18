Ростехнадзор опубликовал результаты внеплановой проверки

Компания «Полигон» привлечена к административной ответственности за эксплуатацию реконструируемой мусорной свалки в Петушинском районе без разрешения. Расширение полигона началось в августе 2020 года после получения разрешения в Петушинской райадминистрации.Внеплановая проверка Ростехнадзора в деревне Бабанино проведена с 5 по 11 ноября. Специалисты ведомства сопоставляли проделанные работы и применяемые стройматериалы информации, указанной в проектно-сметной документации.«Зафиксирован факт использования недостроенного полигона. Нарушены требования части 2 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с этим АО «Полигон» был оштрафован по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ. Нарушение устранено в ходе проверки», - написано в заключении Ростехнадзора.Найдены нарушения и в работе подрядчика – ООО «ОСТ», который ведёт строительство у помойки в Бабанино. К ответственности привлечено должностное лицо компании.