В Министерстве труда и соцзащиты РФ задумали изменить минимальный размер пенсионных накоплений. Предполагается выплачивать гражданам не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

В Министерстве труда и соцзащиты РФ задумали изменить минимальный размер пенсионных накоплений. Предполагается выплачивать гражданам не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.Сотрудники ведомства уверены: если пенсионные накопления увеличатся, то вырастут единовременные выплаты, поэтому теперь Пенсионному фонду России с другими участниками рынка необходимо поработать над изменениями этих условий.Некоммерческие организации соцобеспечения уже выступили против этой идеи. Они ожидают резкого оттока средств, если единовременные выплаты увеличатся. Эксперты же уверяют, что такие меры необходимы, поскольку ежемесячные перечисления накопительной пенсии для бюджета многих россиян не ощутимы.Стоит отметить, что единовременная выплата, согласно идее Минтруда, будет осуществляться лишь в том случае, если назначенная накопительная пенсия составляет не больше 20% от минимального размера оплаты труда (МРОТ).Напомним, в прошлом месяце в Государственной думе . Таким образом государство сможет сэкономить почти 670 миллиардов рублей. В противном случае образовалась бы финансовая дыра. От нее избавлялись бы с помощью федерального бюджета.