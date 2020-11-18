Глава движения За безопасность Дмитрий Курдесов предложил обеспечить россиян возможностью вызова скорой помощи по SMS. Свою идею он изложил в письме министру здравоохранения России ..

Глава движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил обеспечить россиян возможностью вызова скорой помощи по SMS. Свою идею он изложил в письме министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.В своем послании Курдесов отметил, что вызов посредством текстовых сообщений поможет ускорить работу службы и ответа на запросы. Кроме того, он облегчит процесс вызова скорой для глухонемых. При возникновении проблем пациенту могут перезвонить, сообщает .