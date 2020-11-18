Согласно оперативной справке ей стал несанкционированный ремонт путей.

В группе РЖД «Вконтакте» опубликована оперативная справка по Известно, что днём 16 ноября на линии в месте крушения поезда проводился ремонт. В результате осмотра рабочие выявили люфт вертикального болта шарнира Гука.«Однако соответствующих записей в журнале не было. Диспетчеру дистанции и начальству о ремонте не докладывали», - сообщается в документе.При замене деталей конструкции электромеханик обязан был закрыть движение по путям, либо сообщить об этом старшему.Двое рабочих не приняли меры к остановке поезда и отошли на безопасное расстояние. При прохождении состава по участку произошло опускание кляммеры и отхода отсряков от рамного рельса, что привело к аварии.Утром мы сообщали, что курсирование локомотивов по путям