Добровольно туроператор возвращать предоплату не торопится.

Владимирец обратился в суд с иском к туроператору ООО «Тез Тур Северо-Запад» с целью взыскать деньги по купленной турупутёвке, а также компенсировать моральный вред.«21 февраля стороны заключили сделку, согласно которой клиент должен был отправиться в Испанию в Коста Дорада с 1 по 12 июля. Предоплата составила - 65 тысяч рублей», - значится в материалах дела.Спустя месяц пандемия коронавируса добралась до Европы, границы закрыли, путешествие сорвалось. Мужчина направил турагенту и турфирме заявление о расторжении договора и возврате средств.В ходе судебного заседания выяснилось, что причитавшееся вознаграждение в размере 4 000 рублей турагент ООО «Глобус Автобус» вернула клиенту. В свою очередь, в «Тез Тур Северо-Запад» пояснили, что никаких средств за указанную поездку не получали, а договорные отношения с ООО «Глобус Автобус» у них нет. Однако фирма турагент доказала факты бронирования продукта и оплату задатка.В результате правосудие постановило взыскать с «Тез Тура» 61 тысячу рублей, проценты за пользование деньгами клиента. Возврат, по постановлению правительства РФ, должен быть произведён до конца 2020 года. Претензии касательно морального ущерба удовлетворены не были.Туроператор не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.Напомним, что это не первые судебные тяжбы их-за испорченного отдыха. Ранее мы писали о . Редакция «АиФ Владимир» подробно разбирала и случай, когда клиент отправился в путешествие, но из, просидев их в полузакрытом отеле.