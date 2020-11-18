Решено проработать вопрос в формате рабочей группы. В неё войдут депутаты, специалисты областной администрации и местной власти.

17 ноября на комитете по ЖКХ при областном парламенте подняли тему строительства Северного объезда Александрова. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Владимирской области.Депутаты начали спорить с заместителем губернатора Романом Годуниным о целесообразности строительства автомагистрали. Народные избранники считают, что на содержание дорожной сети города ежегодно тратятся колоссальные средства и выступили с предложением развести потоки транспорта.«Это позволит разгрузить исторический центр города и убрать транзит», - высказался один и депутатов на заседании комитета.Не секрет, что для строительства объекта необходимо решить вопросы с выделением земли.«А там частные земли, земли сельхозназначения. Сейчас требуется разработать проектно-сметную документацию (ПСД)», - отмечают парламентарии.Решено проработать вопрос в формате рабочей группы. В неё войдут депутаты, специалисты областной администрации и местной власти.