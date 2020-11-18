Жительница Владимира обратилась в суд с требованием обеспечить её препаратами и взыскать с медучреждения 80 850 рублей.

Ленинский суд Владимира рассмотрит исковое заявление к городской поликлинике №1 об обеспечении инвалида жизненно важными лекарственными препаратами.Жительница Владимира обратилась в суд с требованием обеспечить её препаратами и взыскать с медучреждения 80 850 рублей за уже приобретенные лекарственные средства.В обоснование истец указала, что состоит на учете у врача-кардиолога в связи с установлением инвалидности 2 группы и имеет право на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета. В апреле 2019 года медицинским учреждением был составлен план ее лечения и назначены лекарственные препараты, без применения которых состояние здоровья ухудшается. Однако предоставление лекарственных средств осуществляется нерегулярно.