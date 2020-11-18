Сегодня день рождения Деда Мороза. К этому событию администрация Владимира приурочила открытие резиденции самого любимого персонажа детей и взрослых. Она открылась в Центральном парке культуры и отдыха.

Сегоднядень рождения Деда Мороза. К этомусобытию администрацияВладимира приурочила открытие резиденции самого любимого персонажа детей и взрослых. Она открылась в Центральномпарке культурыи отдыха.Весёлые песни, хороводы, выступление сказочных персонажей. Всё это ждало сегодня тех, кто пришел поздравить Деда Мороза с днем рождения. Были подарки. Причём, не только Деду Морозу. Для детей разыгрывались в качестве призов приглашения на сказку "Новогодние приключения деда Иваныча и Маши" в Городской Дом культуры, а сам Дед Мороз получил собственную резиденцию .Арсений Поторочин, замдиректора парка культуры и отдыха "Центральный"- Там будет театральная небольшая постановка для детей и в последующем это будет непросто посещение Деда Мороза. Это будет в разных вариантах либо это экскурсия, либо квест-экскурсия, но это будет все театрализовано, чтобы гости могли прийти и поучаствовать в мастер-классах, в играх, забавах и познакомиться с самим Дедушкой Морозом.