Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.
Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Москвы по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему знакомому, повлекшего его смерть.
По информации областной прокуратуры, ночью 9 августа москвич в ходе конфликта
из-за ревности к девушке
нанес 17-летнему молодому человеку множественные удары в область головы.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.