Россельхознадзор потребовал изъять продукцию с прилавков.

Россельхознадзор Владимирской области обнаружил через федеральную государственную информационную систему «Меркурий», что ООО «Рабочий» оформило документы на просроченное молоко объёмом 109 литров. Продукт предназначался для продажи жителям региона.Против компании возбуждено административное дело. Предприятию выписали штраф – 10 000 рублей. Продукцию в ведомстве потребовали с прилавков изъять.При повторном нарушении поставщика просрочки обещали заблокировать в ФГИС «Меркурий».