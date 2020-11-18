При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предприняты меры по предотвращению экологического ущерба.

С 18 ноября во Владимирской области отменён режим чрезвычайной ситуации, введённый Указом губернатора после схода с путей 16 ноября на перегоне Новки-1 – Тереховицы в Камешковском районе цистерн грузового поезда и розливом нефтепродуктов.Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», движение поездов на линии Ковров – Владимир открыто уже по двум главным путям. С помощью специальной техники уложено 250 метров новой рельсошпальной решётки на первом пути и 125 метров на втором пути.В настоящее время пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования, в том числе скоростные «Стрижи» и «Ласточки», проходят участок Ковров – Владимир согласно расписанию. Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 00-00-775-800-8 (звонок бесплатный).При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации предприняты меры по предотвращению экологического ущерба: обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчёт необходимой техники.