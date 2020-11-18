Члены рабочей группы по вопросам приватизации госимущества Владимирской области провели первое заседание. Напомним, 29 октября был принят закон, согласно которому программа приватизации

Члены рабочей группы по вопросам приватизации госимущества Владимирской области провели первое заседание. Напомним, 29 октября был принят закон, согласно которому программа приватизации разрабатывается администрацией области, а ЗакСобрание будет её утверждать. По мнению авторов документа, новый закон сделает процесс максимально прозрачным и открытым. Рабочую группу создали по инициативе депутатов ЗС. Председателем избрали вице-спикера и одного из