Долечивать коронавирусных больных теперь будут в областном госпитале для ветеранов войн. Он находится в деревне Пенкино Камешковского района. Для этих целей там развернули 50 коек. Места

Долечивать коронавирусных больных теперь будут в областном госпитале для ветеранов войн. Он находится в деревне Пенкино Камешковского района. Для этих целей там развернули 50 коек. Места предназначены для коронавирусных больных, которые уже прошли основной этап терапии в инфекционных госпиталях. На такой шаг областные чиновники пошли, чтобы освободить места для тех, кто нуждается в интенсивной терапии.