Начальник отдела безопасности колонии № 6 во Владимирской области подозревается в получении взяток от осуждённых. Противоправные действия выявили и задокументировали региональные

Начальник отдела безопасности колонии № 6 во Владимирской области подозревается в получении взяток от осуждённых. Противоправные действия выявили и задокументировали региональные управления ФСБ и ФСИН. По версии следствия, 44-летний подозреваемый в течение 3 лет, начиная с января 2017 года, брал с заключённых деньги за выполнение их просьб. Как сообщают оперативники, за все время сотрудник колонии