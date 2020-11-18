Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Москвы по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему знакомому, повлекшего его смерть.По информации областной прокуратуры, ночью 9 августа москвич в ходе конфликтаиз-за ревности к девушкенанес 17-летнему молодому человеку множественные удары в область головы.От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, раскаялся.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.