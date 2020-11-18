Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о разработке единого проездного документа для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом он рассказал на пленарном заседании Транспорта ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о разработке единого проездного документа для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом он рассказал на пленарном заседании "Транспорта России".Проект осуществляется при поддержке Сбербанка. Воробьев отметил, что универсальная проездная карта может появиться уже в 2021 году, передает телеканал "".Напомним, что в настоящее время любым московским транспортом можно воспользоваться с помощью карты "Тройка", а в области нужно использовать "Стрелку".