Мотивы поступка молодой человек объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой.

Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, 14 ноября повредившего трубу теплотрассы на Октябрьском проспекте во Владимире на угнанном экскаваторе.Проведенной сотрудниками полиции проверкой установлено, что подозреваемый, 21-летний житель соседнего региона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел на огороженную строительную площадку, завел экскаватор и, проехав на нем несколько метров, допустил опрокидывание транспортного средства в ров. Выбравшись, фигурант пересел в другой экскаватор, находившийся на этой же площадке, но, не сумев во время движения разобраться с приборами управления, опрокинулся в траншею, где находилась труба теплотрассы. Позднее подозреваемого с термическими ожогами госпитализировали.Мотивы поступка молодой человек объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой.Дознание по уголовному делу, возбужденному по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (угон), продолжается. Устанавливается размер ущерба, причиненного противоправными действиями подозреваемого.Фигурант задержан в порядке ст.91 УПК РФ.