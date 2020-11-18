Горожане просят областных чиновников обратить внимание на эту проблему и вернуть детское отделение.

Вязниковцы вынуждены возить своих детей на лечение в Муром, а это более 70 километров. Горожане просят областных чиновников обратить внимание на эту проблему и вернуть детское отделение. Они написали обращение на имя губернатора Владимира Сипягина. Подписи под ним поставили более ста жителей города и района.По словам активистов, детское отделение в больнице на улице Свердлова было закрыто больше двух недель назад. На его базе был открыт инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. С тех пор родители вынуждены возить детей за 70 км. А это неудобно и опасно. У многих нет личного транспорта и приходится платить за аренду такси. Чтобы навестить ребенка в Муроме и привезти ему необходимые вещи или лекарства, также нужно искать машину.На обращение общественников в департаменте здравоохранения Владимирской области ответили, что эта мера вынужденная и временная. Транспортировка маленьких пациентов организована силами станции скорой помощи Вязников. За две недели пролечено 7 пациентов из Вязниковского района и жалоб от родителей не поступало. Кроме того, с 11 ноября организован выезд узких специалистов ОДКБ в детскую поликлинику в Вязниках. Консультативную помощь получили 90 малышей. 27 направлены на плановую госпитализацию в ОДКБ. Администрация Вязниковской районной больницы проводит работу для открытия нескольких палат в медучреждении для лечения в стационаре детей в состоянии средней тяжести, которым не требуется круглосуточного наблюдения врачом-педиатром.