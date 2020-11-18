Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Трансляция выступления главы государства уже началась.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Трансляция выступления главы государства уже началась.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на заседании с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.После этого Владимир Путин даст оценку этим докладам. Главной темой обсуждения станет эпидемиологическая обстановка в регионах. Представитель Кремля добавил в беседе с РИА Новости, что сегодня также пройдет несколько встреч президента непубличного характера.