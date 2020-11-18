Мотивы поступка молодой человек объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой.

Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, повредившего трубу теплотрассы во Владимире на угнанном экскаваторе. Напомним, произошло в субботу, 14 ноября.Мотивы поступка молодой человек объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Проведенной сотрудниками полиции проверкой установлено, что подозреваемый, 21-летний житель соседнего региона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошел на огороженную строительную площадку, завел экскаватор и, проехав на нем несколько метров, допустил опрокидывание транспортного средства в ров. Выбравшись, фигурант пересел в другой экскаватор, находившийся на этой же площадке, но, не сумев во время движения разобраться с приборами управления, опрокинулся в траншею, где находилась труба теплотрассы. Позднее подозреваемого с термическими ожогами госпитализировали.Дознание по уголовному делу, возбужденному по двум эпизодам преступления, продолжается. Устанавливается размер ущерба, причиненного противоправными действиями подозреваемого. Он задержан.