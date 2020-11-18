По информации федерального оперштаба, на протяжении 11 дней от Covid-19 в регионе никто не умирает.

По информации федерального оперштаба, на протяжении 11 дней во Владимирской области от Covid-19 никто не умирает. Тем временем на 18 ноября зарегистрировано ещё 129 случаев заражения.Суточная статистика по городам и районам выглядит так: 20 инфицированных выявлено во Владимире, 17 в Муромском, 16 в Гусь-Хрустальном районах, по 9 случаев в Ковровском и в Вязниковском районах, 8 - в Александровском и в Суздальском, 7 в Петушинском, по 6 в Кольчугинском и Меленковском, по 5 в Гороховецком и Юрьев-Польском, 4 в Селивановском районах, по 3 в Камешковском районе и ЗАТО Радужный, 2 - в Собинском, 1 - в Судогодском районах.Избавилось от недуга за прошедший день 162 человека. Всего за период пандемии врачи вылечили 8 8970 пациентов.Общая численность инфицированных за месяцы первой и второй волн коронавируса составляет 11 672 жителя. Количество летальных исходов - 277.В целом по стране за минувший день подтверждено 20 985 диагнозов.