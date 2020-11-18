Он признан виновным по статье «убийство» и получил 8,5 лет тюрьмы.

Во время совместного распития алкоголя между 40-летним жителем Гусь-Хрустального и его 35-летней знакомой произошла ссора. Во время конфликта мужчина девять раз ударил подругу по голове металлической бляшкой. Затем повалил пострадавшую на пол и добил ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Избитая женщина скончалась. Душегуб решил вывезли её труп одного из родственников, который оказался порядочным человеком. Он вызвал скорую и позвонил в полицию. Убийцу задержали.Он признан виновным по статье «убийство» и получил 8,5 лет тюрьмы.