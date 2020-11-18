В Юрьев-Польском вынесли приговор местному жителю. Его обвиняли в покушении на дачу взятки и повторном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Перед судом местный житель

В Юрьев-Польском вынесли приговор местному жителю. Его обвиняли в покушении на дачу взятки и повторном вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Перед судом местный житель предстал из-за инцидента, который произошел в августе этого года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, где подсудимый, будучи подшофе, сидел за рулем. Обвиняемый попытался уладить вопрос без составления протоколов, для этого, находясь