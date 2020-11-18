С ООО «Мегаторг» взысканы расходы на лечение и компенсация морального вреда. Всего получилось порядка 80 000 рублей.

Жительница областного центра подала в суд на ООО «Мегаторг» из-за гололеда возле ТЦ. Прошлой зимой она упала на прилегающей территории, которая не была посыпана песком и не очищена от слоя льда. Женщина провела на больничном два месяца. Об этом рассказала пресс-служба Владимирского областного суда.«Руководство ТЦ не урегулировало вопрос в досудебном порядке. Решением Октябрьского райсуда Владимира требования истца частично удовлетворены», - говорится в сообщении пресс-службы.Таким образом, с ООО «Мегаторг» взысканы расходы на лечение и компенсация морального вреда. Всего получилось порядка 80 000 рублей.