Эксклюзив В детском технопарке Кванториум во Владимире сегодня завершились региональные...

ЭксклюзивВ детском технопарке "Кванториум" во Владимире сегодня завершились региональные соревнования "Робостарт". Участники - 150 школьников со всего региона - приручают искусственный интеллект. Что умеют роботы и их хозяева, выяснила наша съемочная группа.Это вам не игрушка. Деталей в дорогущем конструкторе больше, чем кажется, рассказывает девятилетний Матвей. Он все их держит в голове. Чтобы беспилотный электрокар ехал как надо, нужно прописать десятки команд для моторов и датчиков.Матвей Волков, участник соревнований (г. Муром):- Один за поворот, другой - за скорость, другой, чтобы ехать там прямо, влево, вправо, вот так. Но только надо правильно составить программу, а то, если ты неправильно составишь программу, она у тебя не поедет, это естественно. И еще додуматься до этого надо.Время не стоит на месте. Последние минуты квалификационного заезда. Задание - развернуть робота на знакомом маршруте гоночного шорт-трека. С трех попыток становится ясно, кто будет зрителем, а кто всё-таки выйдет на "Робостарт".- Три! Два! Один!Дмитрий Силькунов, преподаватель робототехники «Кванториум-33»:- Ребята, я так полагаю, душу и время вложили, кто-то - слёзы, чтобы всё это получилось, чтобы всё это поехало. А если ему кто-то подготовил заранее, за него, "приедь - нажми кнопку", то, соответственно, он пролетает.Студентка педколледжа Настя с роботами не дружила совсем, но в тему "въехала" за три дня. Программирует и водит по-женски: не спеша и очень внимательно.Анастасия Моисеева, участница соревнований (Судогодский район):- Это реально, ты как бы, ну, можно сказать, пальцем в небо тыкаешь. Ты просто ставишь, идёшь, пробуешь. Если подходит, то хорошо. Если нет, то ты идешь и меняешь.Эти соревнования в "Кванториуме" придумали, чтобы готовить ребят к "Робофесту" - главной российской Олимпиаде продвинутых школьников. Но заявок пришло в три раза больше, чем ждали. Приехали семьдесят с лишним команд. И все "заряженные".Артем Беляев, участник соревнований (г. Муром):- Я хотел сначала строить дома, потом хотел стать инженером, но, я думаю, я буду придумывать какие-то машины новые, интересные. Летающие, например.Вопрос с нехваткой подарков пришлось решать в срочном порядке. Призы за первое место - забавные настольные игры. Чтобы голова работала лучше, ее время от времени нужно разгружать.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»