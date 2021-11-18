18 ноября 1775 года был издан манифест императрицы Екатерины II «Учреждения для управления губерний...

18 ноября 1775 года был издан манифест императрицы Екатерины II «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи», на основе которого вся территория была разделена на 50 губерний, в том числе появилась и Владимирская губерния.Как таковые, губернии в России появились еще при Петре I, однако тогда Владимир вошел в Московскую губернию. И только при Екатерине II Владимир стал центром губернии.Население каждой губернии по указу 1775 года должно было составлять по 300 – 400 тысяч душ мужского пола; в свою очередь, в губерниях выделялись уезды с населением по 20 – 30 тысяч душ мужского пола. Появились должности наместников или генерал-губернаторов, управлявших двумя-тремя губерниями, каждую из которых возглавлял губернатор.Еще через три года, указом от 1 сентября 1778 года, было учреждено Владимирское наместничество, состоявшее из Владимирской, Тамбовской и Пензенской губерний.