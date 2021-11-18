18 ноября в час ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

18 ноября в час ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5Б.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось загорание внутри здания. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество бытовки. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 11 единиц техники, 40 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара,информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru