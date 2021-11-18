На территории Владимирской области 18 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 324 случая...
На территории Владимирской области 18 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
71 - во Владимире
41 - в Ковровском районе
39 - в Муромском районе
36 - в Гусь-Хрустальном районе
15 - в Суздальском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Кольчугинском районе
14 - в Киржачском районе
14 - в Вязниковском районе
12 - в Петушинском районе
12 - в Александровском районе
11 - в Собинском районе
8 - в Камешковском районе
8 - в Меленковском районе
7 - в Селивановском районе
4 - в Гороховецком районе
3 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 650 случаев заболевания.