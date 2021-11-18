На территории Владимирской области 18 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 324 случая...

На территории Владимирской области 18 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 324 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:71 - во Владимире41 - в Ковровском районе39 - в Муромском районе36 - в Гусь-Хрустальном районе15 - в Суздальском районе14 - в Юрьев-Польском районе14 - в Кольчугинском районе14 - в Киржачском районе14 - в Вязниковском районе12 - в Петушинском районе12 - в Александровском районе11 - в Собинском районе8 - в Камешковском районе8 - в Меленковском районе7 - в Селивановском районе4 - в Гороховецком районе3 - в Судогодском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 650 случаев заболевания.