За десять месяцев 2021 года количество пользователей услуг M2M от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ..

За десять месяцев 2021 года количество пользователей услуг M2M от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это почти две с половиной тысячи юридических лиц, которые подключили сервис «M2M-Контроль» (mashine-to-mashine). Всего же с начала запуска решения в июле 2019 года предложением воспользовались более семи тысяч компаний разных отраслей: энергетики, ЖКХ, охранных предприятий и ритейла.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Расширение покрытия телекоммуникационных сетей стало основным драйвером развития инновационных M2M-сервисов. По нашим наблюдениям, SIM-карты для передачи данных чаще всего используются при мониторинге транспорта. Это направление — самое востребованное среди потребителей услуги. С помощью M2M можно фиксировать не только передвижение автомобилей, но и их скоростной режим, координировать маршруты. На втором месте по популярности — сфера безопасности, в которой применяется удаленный контроль состояния охраняемых объектов. На третьем — банковский сектор».Михаил Кирсанов, директор группы компаний «Тауэр»:«Наше охранное предприятие стало клиентом "Ростелекома” в апреле 2020 года. "M2M-Контроль” помогает определять геолокацию машин компании для эффективной диспетчеризации автотранспорта. Кроме того, мы в режиме реального времени получаем данные с камер и датчиков, установленных на охраняемых объектах. Таким образом, усовершенствовав систему сбора и обработки данных с устройств на предприятии, мы смогли не только повысить качество своих услуг, но и упростить работу персонала».«M2M-Контроль» — платформа удаленного управления SIM-картами в устройствах для настройки и оптимизации бизнес-процессов. Услуга помогает контролировать карты памяти, связывать их с конкретными устройствами, определять местоположение, устанавливать правила оповещений о событиях и получать различную отчетность. Решение позволяет оперативно изменять или запускать функционал под индивидуальные требования заказчиков, в том числе в составе комплексных отраслевых решений.Сервис «M2M-Контроль» доступен на любом корпоративном тарифном плане. Предложение отличается гибкостью: клиент может самостоятельно выбрать необходимые для его предприятия опции.Более подробную информацию об услуге можно получить на «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00.