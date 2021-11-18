Глава политсовета партии Наши Александр Долженков считает, что Украина неспроста усугубляет международные отношения утверждением, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. По его мнению, власти страны делают это под влиянием США,

Глава политсовета партии "Наши" Александр Долженков считает, что Украина неспроста усугубляет международные отношения утверждением, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной. По его мнению, власти страны делают это под влиянием США,По словам эксперта, США же снова играют в собственных корыстных интересах. Он убежден, что таким образом Вашингтон рассчитывает спровоцировать Кремль на некие действия, чтобы получить возможность ввести очередные жесткие санкции против России.Политик заявил, что американцы хотят втянуть россиян в какую-то авантюру, чтобы потом воспользоваться этим как поводом для новых ограничений. Долженков полагает, что одной из причин такого поведенияСША может быть растущее военное превосходство России. В итоге Вашингтон действует не совсем честными политическими методами для ослабления Москвы, передает .Эксперт добавил, что именно Незалежную Соединенные Штаты постараются использовать для осуществления своего плана. Он уверен, что Киев не должен позволять втягиватьсебя в эту историю,поскольку пострадавшей в результате останется именно Украина.Политик объяснил, что военный конфликт на Донбассе могут использоватькак повод для провокаций. Поэтому Украине нужно быть предельно аккуратными. По его слова, Незалежной говорить о каких-то полномасштабных военных действиях вотношении России вообще нельзя.