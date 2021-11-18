Полный отказ от употребления сахара может положительно сказаться на здоровье и самочувствии человека. Так считает эндокринолог Татьяна Бочарова. Бочарова уверена, что многие люди не ..

Полный отказ от употребления сахара может положительно сказаться на здоровье и самочувствии человека. Так считает эндокринолог Татьяна Бочарова.Бочарова уверена, что многие люди не могут перестать есть сладкое лишь в силу привычек. По словам специалиста, необходимую для организма глюкозу можно получать из других продуктов – круп, натуральных овощей и фруктов. Врач отметила, что уже через несколько недель после отказа от сахара у человека улучшится работа пищеварительной системы, а спустя неделю улучшатся сон и состояние кожи, сообщает телеканал "".