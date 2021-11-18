16 ноября 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин принял участие в III Внеочередной ..

16 ноября 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин принял участие в III Внеочередной Конференции Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области».В работе конференции приняли участие Врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Мамеев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев, представители региональных структур федеральных органов исполнительной власти, главы органов местного самоуправления и руководители ведущих предприятий региона.«Сотрудничество с предпринимательским сообществом на всех уровнях необходимо для наращивания темпов экономического развития Владимирской области. Нам важно слышать вопросы, волнующие бизнес, его запросы на перемены и развитие. То, что сейчас обсуждается на площадке ТПП, безусловно, администрация области и муниципалитеты используют для поиска путей решения имеющихся задач», − подчеркнул врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев.В рамках мероприятия Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области (ТПП) Иван Владимирович Аксенов доложил об итогах работы Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области» в 2020-2021 годах и об основных приоритетных направлениях развития до 2025 года.Участники конференции обсудили актуальные вопросы взаимодействия ТПП Владимирской области и предпринимательского сообщества региона с органами власти Владимирской области. Президент ТПП Владимирской области Иван Аксенов со своей стороны отметил, что связь бизнеса и власти – одна из важнейших функций торгово-промышленной палаты. Он выразил надежду, что ряд инициатив, с которымивыступили участники конференции, получат поддержку руководства региона.В ходе конференции Президентом ТПП Владимирской области Иваном Аксеновым, который также является членом Общественного совета при Управлении, неоднократно была положительно отмечена работа Управления Росреестра по Владимирской области в части взаимодействия с бизнес-сообществом.На конференции состоялись выборы Президента Владимирской торгово-промышленной палаты, в ходе которых единогласным числом голосов был избран Иван Аксенов - действующий Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области.Делегаты конференции также утвердили новую редакцию устава Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области» и приоритетные направления деятельности ТПП Владимирской области на ближайшую перспективу.Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин позитивно оценил работу Торгово-промышленной палаты Владимирской области.