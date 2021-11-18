16 ноября 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин принял участие в III Внеочередной ..
16 ноября 2021 года руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Алексей Сарыгин принял участие в III Внеочередной Конференции Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области».
В работе конференции приняли участие Врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Мамеев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев, представители региональных структур федеральных органов исполнительной власти, главы органов местного самоуправления и руководители ведущих предприятий региона.
«Сотрудничество с предпринимательским сообществом на всех уровнях необходимо для наращивания темпов экономического развития Владимирской области. Нам важно слышать вопросы, волнующие бизнес, его запросы на перемены и развитие. То, что сейчас обсуждается на площадке ТПП, безусловно, администрация области и муниципалитеты используют для поиска путей решения имеющихся задач», − подчеркнул врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
В рамках мероприятия Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области (ТПП) Иван Владимирович Аксенов доложил об итогах работы Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области» в 2020-2021 годах и об основных приоритетных направлениях развития до 2025 года.
Участники конференции обсудили актуальные вопросы взаимодействия ТПП Владимирской области и предпринимательского сообщества региона с органами власти Владимирской области. Президент ТПП Владимирской области Иван Аксенов со своей стороны отметил, что связь бизнеса и власти – одна из важнейших функций торгово-промышленной палаты. Он выразил надежду, что ряд инициатив, с которыми
выступили участники конференции, получат поддержку руководства региона.
В ходе конференции Президентом ТПП Владимирской области Иваном Аксеновым, который также является членом Общественного совета при Управлении, неоднократно была положительно отмечена работа Управления Росреестра по Владимирской области в части взаимодействия с бизнес-сообществом.
На конференции состоялись выборы Президента Владимирской торгово-промышленной палаты, в ходе которых единогласным числом голосов был избран Иван Аксенов - действующий Президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области.
Делегаты конференции также утвердили новую редакцию устава Союза «Торгово-промышленная палата Владимирской области» и приоритетные направления деятельности ТПП Владимирской области на ближайшую перспективу.
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин позитивно оценил работу Торгово-промышленной палаты Владимирской области.