18 ноября 2021 года верующие отмечают православный праздник под названием Ионов день.
18 ноября 2021 года верующие отмечают православный праздник под названием Ионов день.
История
Церковный праздник 18 ноября чтит святого Иону, которого в миру звали Иоанном. Будущий святой рано осиротел и был взят на воспитание к праведной христианке – жительнице Новгорода. Однажды Иоанн встретил блаженного Михаила, который предрек, что тот станет архиепископом – так и случилось впоследствии.
Сначала Иона принял монашество и стал игуменом, а потом были избран архиепископом. Благодаря его активному содействию был основан храм в честь Преподобного Сергия Радонежского и Соловецкий монастырь. В такой православный праздник, как сегодня, верующие вспоминают все заслуги Ионы.
Что нельзя делать 18 ноября
В этот церковный праздник, как и во многие другие, не стоит начинать новые дела и принимать судьбоносные решения. Этот запрет также касается подписания важных бумаг и совершения любых устных сделок и соглашений. Не полагается в Ионов день и делать серьезные покупки – они могут принести разочарование или быстро испортиться.
Приметы и традиции 18 ноября
На Руси святого Иону всегда считали покровителем семьи, поэтому в такой церковный праздник, как сегодня, всегда молились о счастливом замужестве. А чтобы заветное желание наверняка сбылось, не забывали и о традиции выпить на ночь теплого молока с медом.
Богат этот православный праздник и на погодные приметы. Если в этот день дует северный ветер, значит скоро наступят морозы. Если в ночь на 18 ноября на Луне заметна дымка, стоит ждать затяжной непогоды. Зная, какой сегодня праздник, люди издавна смотрели на деревья: если на них много инея, то будет оттепель. Если же иней покрыл иву, зима будет затяжной. Обилие снега в Ионов день всегда свидетельствует о холодной и снежной зиме, после которой будет урожайное лето.