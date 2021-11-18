Один из лидеров движения Донецкая республика Алексей Муратов провел параллель между поведением президента Украины и библейским сюжетом. По его мнению, Владимир Зеленский предавал свой народ.

Один из лидеров движения "Донецкая республика" Алексей Муратов провел параллель между поведением президента Украины и библейским сюжетом. По его мнению, Владимир Зеленский предавал свой народ.Эксперт напомнил, что Иуда предал Христа за 30сребреников. "Зе-Иуда предавал украинцев многократно", – заявил Муратов. Он добавил, что политик вновь сделал это. По его словам Владимир Зеленский почти за 30 евро "продал" свой народ, превращая его в подопытных кроликов.Алексей Муратов объяснил, что украинский лидер предложил гражданам примерно 30 евро от государства через систему "Дия" в обмен на полный курс вакцинации от коронавируса. При этом он отметил, что вся эта затея попахивает аферой.Эксперт обратил внимание на нестыковку. Он объяснил, что на соответствующую программу выделяется шесть миллиардов гривен на этот и следующий годы. По его словам, на Украине в настоящий момент вакцинированы двумя компонентами десять миллионов человек. Выходит, что владимиру Зеленскому из госказны надо истратить еще около десяти миллиардов гривен.Лидер движения "Донецкая республика" считает, что украинцы не желают вакцинироваться, потому что большая часть препаратов от ковида якобы поступает в страну из Запада с просроченными сроками годности. Кроме того, из-за нехватки препарата, которым на первом этапе привиты люди, в Незалежной процветает практика "коктейля из вакцин", когда человеку колют любую имеющуюся вакцину.Вместе с тем Муратов подчеркнул, чтосчитает вакцинацию от COVID-19 надежной защитой от опаснейшего вируса, но в ситуации на Украине есть нюансы. Также эксперт уверен, что Владимир Зеленский должен в первую очередь решить вопросы энергетической безопасности на Украине.