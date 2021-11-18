Итоги подведут 29 ноября.

Во Владимире не нашлось желающих заняться Компанию-победителя должны были определить 18 ноября, но из-за отсутствия заявок срок подачи документов на конкурс продлили до 23 ноября. Итоги подведут 29-го.По условиям контракта транспортное предприятие выпустит на линию 10 автобусов вместимостью не менее 90 человек. Интервалы движения не должны превышать 12 минут. В сутки подвижной состав будет совершать 142 рейса. Срок обязательств – 5 лет.Среди требований горадминистрации – обязательное участие в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами безналичной оплаты проезда, а также видеорегистраторами.