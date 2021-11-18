Мэрия Владимира рассмотрела просьбы жителей Юго-Западного района после открытия новой автомобильной...

Мэрия Владимира рассмотрела просьбы жителей Юго-Западного района после открытия новой автомобильной развязки Чапаево-Сперанского. Напомним, они касались организации дополнительных пешеходных переходов и парковок для автомобилей.Дмитрий Парфёнов, консультант управления транспорта администрации города Владимира:- Госавтоинспекция сделала заключение, рассматриваемый вами участок улично-дорожной сети располагается между регулируемыми пешеходными переходами. Расстояние между обозначенными пешеходными переходами меньше 400 метров. Таким образом, организация пешеходных переходов в районе дома номер 62 по улице Пугачёва не соответствует требованиям ГОСТов. Администрация Владимира в настоящий момент мониторит обстановку, смотрит пассажиропоток и движение пешеходов по данному участку.Но люди продолжают переходить в неположенном месте. Несмотря на то, что для безопасного перехода есть две зебры. Возможно, в будущем организацию движения пересмотрят, но пока количество и расположение пешеходных переходов останется прежним, сообщили городские чиновники. Что касается парковок, местным жителям придётся искать новые места для своих авто. Вдоль всей улицы установлены запрещающие знаки. Но ряд мер для безопасности пешеходов всё-таки примут в ближайшее время.Александр Голубев, консультант отдела капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира:- В рамках проекта был предусмотрен обычный наземный пешеходный переход нерегулируемый, но дополнительно планируется устройство островка безопасности посередине между двумя проезжими частями для безопасности перехода граждан, которые идут от дома номер один и для перехода детей в детские сады и школу.