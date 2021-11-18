На ремонт областной филармонии и театра кукол в ближайшие три года потратят почти миллиард рублей.

Во Владимире на ремонт областной филармонии и театра кукол в ближайшие три года потратят почти миллиард рублей. Общие расходы на культуру в 2022-24 годах превысят 7 млрд.Как рассказал директор департамента финансов Вячеслав Кузин, на укрепление материально-технической базы 15 учреждений выделят 1,2 млрд рублей. На филармонию потратят 423 млн, а на кукольный театр 560 млн рублей.«В 2024 году планируется восстановить сгоревший Владимирский областной театр драмы. Необходимо отремонтировать его быстрее. Если работы будут выполнены раньше, то мы сможем их оплатить», - подчеркнул вице-губернатор во время публичных слушаний по бюджету.Стоимость работ, согласно проекту, составит 647 млн рублей.