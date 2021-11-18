Установлено, что части изъятого у мужчины содержат в своем составе наркотические средства: свыше 116 граммов кокаина, 13 граммов МДМА и 92 граммов гашиша...

«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК УВД по САО на Базовской улице задержан 23-летний неработающий житель столицы, подозреваемый в незаконном обороте запрещенных средств. При проведении обыска в квартире по месту жительства задержанного полицейскими обнаружены и изъяты электронные весы, упаковочный материал, изолента и магниты, а также полимерные пакеты и свертки с неизвестными веществами внутри и таблетки.Исследованием установлено, что части изъятого содержат в своем составе наркотические средства: свыше 116 граммов кокаина, 13 граммов МДМА и 92 граммов гашиша. Остальные изъятые вещества, общая масса которых более 500 граммов, направлены на экспертизу.Следствием СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29