Вступило в законную силу решение Суздальского районного суда от 24 августа 2021 года, которым...

Вступило в законную силу решение Суздальского районного суда от 24 августа 2021 года, которым удовлетворен иск Владимирского природоохранного прокурора об обязании М.А. Манукяна разработать проект рекультивации земельных участков, расположенных в границах поселка Боголюбово, и провести соответствующие работы.Напомним, что в сентябре 2020 года Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка по публикации «Под Владимиром выросла свалка бытовых отходов», в ходе которой установлено, что площадь земли, на которой складировались строительные отходы, составляла около 8300 кв. м. При этом материалами проверки подтверждалось, что образование выявленного несанкционированного места размещения отходов началось с 2018 года.Несмотря на неоднократное привлечение ответчика к административной ответственности управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, действенных мер, направленных на восстановление нарушенных земель, предпринято не было.Более того, в рамках проведенной в ходе рассмотрения дела в суде землеустроительной экспертизы установлено, что площадь свалки отходов на рассматриваемых участках увеличилась до 15 тыс. кв. м.Иск прокурора удовлетворен, решение вступило в законную силу.Его исполнение находится на особом контроле Владимирского природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: ОНФ во Владимирской области