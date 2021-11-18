Смертельная авария в Судогодском районе. Подзно вечером 17 ноября на 36-м километре трассы Владимир-Муром-Арзамас столкнулись две отечественные легковушки – ВАЗ 12-й модели и Лада Ларгус. От

Смертельная авария в Судогодском районе. Подзно вечером 17 ноября на 36-м километре трассы Владимир-Муром-Арзамас столкнулись две отечественные легковушки – ВАЗ 12-й модели и Лада Ларгус. От удара автомобили вылетели в кювет. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации водитель автомобиля Лада 1985 года рождения при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил