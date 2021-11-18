Злоумышленники незаметно поменяли настоящие денежные средства на сувенирные банкноты, схожие с денежными билетами, после чего вернули пенсионерам обратно...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы задержаны подозреваемые в хищении денежных средств пенсионеров путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что один из злоумышленников увидел пожилую пару, которые выходили из отделения банка. Он догнал пенсионеров и, рассказав, что нашел кошелек с денежными средствами, предложил им поделить найденное. Во время их беседы подошел второй злоумышленник и сообщил, что кошелек принадлежит ему. Забрав имущество, он сказал, что не хватает суммы денежных средств и потребовал показать имеющиеся у них купюры. Введенные в заблуждение граждане передали ему свои сбережения. Злоумышленники незаметно поменяли настоящие денежные средства на сувенирные банкноты, схожие с денежными билетами, после чего вернули пенсионерам обратно.Спустя некоторое время, когда потерпевшие пришли в банк положить сумму на счет, выяснилось, что денежные средства не настоящие. Материальный ущерб составил 310 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы в возрасте 57 и 58 лет. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29