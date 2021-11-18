Злоумышленники незаметно поменяли настоящие денежные средства на сувенирные банкноты, схожие с денежными билетами, после чего вернули пенсионерам обратно...
«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы задержаны подозреваемые в хищении денежных средств пенсионеров путем мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
Предварительно установлено, что один из злоумышленников увидел пожилую пару, которые выходили из отделения банка. Он догнал пенсионеров и, рассказав, что нашел кошелек с денежными средствами, предложил им поделить найденное. Во время их беседы подошел второй злоумышленник и сообщил, что кошелек принадлежит ему. Забрав имущество, он сказал, что не хватает суммы денежных средств и потребовал показать имеющиеся у них купюры. Введенные в заблуждение граждане передали ему свои сбережения. Злоумышленники незаметно поменяли настоящие денежные средства на сувенирные банкноты, схожие с денежными билетами, после чего вернули пенсионерам обратно.
Спустя некоторое время, когда потерпевшие пришли в банк положить сумму на счет, выяснилось, что денежные средства не настоящие. Материальный ущерб составил 310 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы в возрасте 57 и 58 лет. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по СВАО
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