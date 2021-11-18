Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора о противоправности действий гражданин положил в ящик служебного автомобиля 10 тысяч рублей, после чего был задержан...
Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.
В ходе несения службы сотрудниками ДПС на Гончарной набережной был остановлен автомобиль марки «Хёндэ». При проверке технического состояния транспортного средства инспектор ГИБДД обнаружил, что на данном автомобиле неисправна тормозная система.
Находясь в служебном автомобиле, 35-летний уроженец ближнего зарубежья предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством». Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора о противоправности действий и предусмотренной за это уголовной ответственности гражданин положил в ящик служебного автомобиля 10 тысяч рублей, после чего был задержан.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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