Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора о противоправности действий гражданин положил в ящик служебного автомобиля 10 тысяч рублей, после чего был задержан...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей.В ходе несения службы сотрудниками ДПС на Гончарной набережной был остановлен автомобиль марки «Хёндэ». При проверке технического состояния транспортного средства инспектор ГИБДД обнаружил, что на данном автомобиле неисправна тормозная система.Находясь в служебном автомобиле, 35-летний уроженец ближнего зарубежья предложил сотруднику полиции денежные средства в качестве вознаграждения за непривлечение его к административной ответственности по статье 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством». Несмотря на неоднократные предупреждения инспектора о противоправности действий и предусмотренной за это уголовной ответственности гражданин положил в ящик служебного автомобиля 10 тысяч рублей, после чего был задержан.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60