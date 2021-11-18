Об итогах и планах. Представители Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области...

Об итогах и планах. Представители Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области встретились с руководством региона. Подробнее - Екатерина Таманова.Кузница кадров для органов государственной власти. Уже 10 лет в Молодежной Думе работают юноши и девушки, стремящиеся овладеть основами законотворчества и применить эти навыки на практике. Младодумцев 38 человек – по количеству депутатов Законодательного Собрания. Заседания проходят в том же зале, что и у старших коллег – с председательствующим, докладчиками, обсуждением, голосованием и принятием решений.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Это очень важно, кода вы постигаете основы норма творчества, когда вы учитесь правильно, четко излагать свои мысли уже в плане законов. И когда самое главное, ваши идеи становятся законами Владимирской области.Молодые парламентарии много лет активно участвуют в процессе законотворчества во Владимирской области. Инициатива ребят о запрете на продажу так называемого «веселящего газа» не только вылилась в областной закон, но стала нормой и на федеральном уровне. Нынешний пятый созыв Молодежной Думы активно проявил себя в таких инициативах как учреждение медали имени хирурга Орлова «За медицинскую доблесть», введение статуса Почетного донора на региональном уровне и освобождение от налога опекунов недееспособных инвалидов.Максим Быстров, председатель Молодежной думы Владимирской области:- Мы очень рады , что смогли встретиться в очном формате, в том числе и с новыми членами молодежной думы, не так давно у нас прошел до набор. Мы рассказали им о наших инициативах, о работе комитетов.Впервые в заседании молодежного парламента принял участие врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев Молодые парламентарии задали первому лицу области волнующие их вопросы. В частности, о создании проектного офиса для подготовки молодежных инициатив на грантовые конкурсы и обеспечение льготного проезда для волонтёров. Глава региона поддержал важнейшие предложения и пожелал активистам успехов.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Кто, как не вы можете подсказать старшим товарищам или своим сверстникам какнам обустроить жизнь. Как, в каком обществе мы будем жить, как нам развивать те или иные сферы.Молодежная дума реализует значимые социальные проекты: «Знаю. Помню. Дорожу…», парламентский саммит «Политический рубеж», «Студенческий совет». Также в активе младодумцев - Школа юного законотворца и нового Университета нормотворчества. А сейчас в условиях новой волны пандемии на первый план вышла волонтерская работа, помощь пожилым и нуждающимся землякам.Екатерина Таманова "Вести-Владимир"