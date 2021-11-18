На фирму и гендиректора заведены административные дела.

Ковровская городская прокуратура выявила ряд нарушений при Подробностями поделились в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что строители трудятся без защитных касок и других средств индивидуальной защиты. На площадке не предусмотрена конструкция, обеспечивающая безопасность в условиях изменения погоды. Рабочие не обеспечены питьевой водой, у въезда на территорию не установлена схема дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, а также участков разворота транспортных средств. Провод электросети, проходящий через котлованы и траншеи, был частично оголён. На земле складируются канистры гидравлического масла, а также хранятся валуны и деревья.Генеральному директору фирмы-подрядчика внесено представление. Нарушения устранены. В отношении руководителя и компании возбуждены административные дела.Напомним, что в конце апреля местная мэрия заключила с ООО «Айди Партнер» контракт на возведение объекта. Местные жители неоднократно жаловались на отставание при возведении школы. В начале месяца стройку посетил врио губернатора Александр Авдеев.Представитель стройфирмы Алёна Аксёнова пояснила ему, что причина задержки – некорректные данные, прописанные в проекте. Якобы в ПСД были указаны неверные характеристики грунта. В результате документацию пришлось актуализировать, проводить необходимые изыскания и повторно проходить госэкспертизу.При этом глава региона отметил, что на площадке работает мало людей и усомнился, что подрядчик справится с освоением 129 млн рублей до конца 2021 года. Александр Александрович попросил представить еженедельный план с указанием сроков оплаты и ускорить темпы возведения образовательного учреждения.