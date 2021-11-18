Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации...

Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации национальных проектов и установила, что 28 апреля 2021 года администрация г. Коврова в рамках национального проекта «Образование» заключила муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Айди Партнер». По нему подрядчик обязуется выполнить работу по строительству общеобразовательной школы на 1100 мест.Прокуратура выявила, что работники на указанном объекте образования находились без защитных касок и других средств индивидуальной защиты; на строительной площадке не предусмотрена конструкция, обеспечивающая безопасность в условиях метеорологических изменений; рабочие на производственных местах не обеспечены питьевой водой; у въезда на производственную территорию не установлена схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств; провод электросети, проходящий через котлованы и траншеи частично использовался без необходимого защитного элемента (с оголенными проводами); на строительной площадке накапливаются канистры гидравлического масла HYDRAULIC HVLP-32, а также зафиксировано хранение валунов и деревьев, информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В этой связи заместителем городского прокурора генеральному директору ООО «Айди – партнер» внесено представление.Кроме того, в отношении гендиректора и самого общества возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства). Они находятся на рассмотрении.В результате прокурорского вмешательства нарушения виновным юридическим лицом оперативно устранены.