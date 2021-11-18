Отечественный продукт не допустили бы к продаже в Европе.

Исследование пуховых одеял, проведенное Роскачеством, показало, что при довольно высокой стоимости по сравнению с синтетическими одеялами (от 5 до 33 тыс. рублей) в них может быть множество недостатков: подмена дорогого гусиного пуха утиным, плохо промытое и обработанное сырье, резкий запах, наличие пылевых клещей, что может спровоцировать аллергию у человека и др.Роскачество исследовало пуховые одеяла , произведенные в России, Швеции и Австрии. Эксперты учитывали как требования законодательства, так и проблемы отрасли в целом, поэтому включили в испытания привычные для США и Европы показатели, которые пока не нормируются в России.Вместо дорогого гусиного пуха — дешевый утиныйЦенятся пуховые одеяла гораздо выше, нежели синтетические: летом под таким одеялом не жарко, зимой — не холодно. Самыми распространенными наполнителями для пуховых одеял являются пух утки и гуся. При этом гусиный пух более долговечный и теплый: срок его службы — 20 лет, утиного — 5 лет.Отличить гусиный пух от утиного может лишь специалист. Косвенно признаком в домашних условиях служит лишь вес изделия: одеяло из утиного пуха будет чуть тяжелее, чем из гусиного. Однако соотношение пуха и пера в изделии тоже играет свою роль.Результаты показали, что в одеялах марок «Легкие сны», Belpol, Ecotex, Lucky Dreams, Medsleep, Natures и Togas вместо обещанного гусиного пуха или пера наполнитель был комбинирован с дешевым утиным.Производители Ascona и «Фабрика РУНО» полностью заменили заявленный гусиный пух в составе утиным.Также подавляющее большинство производителей, которые заявили о 100% гусином пухе на этикетке, использовали в наполнителе еще и перья. А в тех одеялах, где указывалось об использовании и пера, и пуха, пера по факту было гораздо больше, нежели заявлено в маркировке.Использование пера вместо пуха — еще не худший вариант. В составе наполнителя одеял также встречались просто рубленое перо, ломаные и поврежденные перья (сверх разрешенных 9%) и большое количество ворса.Этикетка оказалась правдивой только у одеял марок Dargez, IKEA и Primavelle.История с заменой гусиного пуха на утиный или с излишками перьев не новая. Ранее те же самые нарушения Роскачество выявило в мужскихОбнаружены токсичные одеялаЗначение индекса токсичности, определяемого в водной среде, должно быть в пределах от 70% до 120% включительно.По итогам испытаний токсичность выше нормы оказалась у одеял AlViTek — 166%, IKEA — 151% и Askona — 135%. Это является нарушением требований техрегламента 017/2011 (ТР ТС 017/2011)«Если человек проводит под таким одеялом всю ночь, потеет во сне, то токсичные вещества через влагу могут перейти на кожу. Отсюда дерматиты, раздражение и прочие кожные реакции. Конечно, невозможно сказать, токсично ли ваше уже купленное одеяло или нет, поэтому старайтесь не использовать одеяла без чехла и всегда надевайте пододеяльник», — объясняет заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Сон с едким запахомУ одеял Dargez и Primavelle эксперты выявили отчетливый резкий запах, что также является нарушением законодательства. Однако, сильный запах не говорит о пропитке изделия некой «химией». Среди токсичных одеял нет ни одного с сильным запахом, и наоборот.Резкий и неприятный запах обычно встречается у плохо промытого наполнителя. Например, у утиного сырья запах сильнее, чем у гусиного. Неприятный запах также может начаться из-за размножения бактерий при плохом хранении или транспортировке сырья.Гусиное или утиное сырье имеет свой естественный запах, удалить который можно не только с помощью качественной мойки, но и методом озонирования. К сожалению, недобросовестные производители этим пользуются и не моют сырье для устранения запаха, а используют только озонирование.Требования к чистоте промывки пуха регламентируются на государственном уровне в США и многих странах Европы, поскольку это напрямую относится к гигиенической безопасности. К сожалению, в России пока нет ни одного контролирующего параметра по чистоте пуха.В каком одеяле самый чистый пухИногда неприятный запах, наличие паразитов в одеяле могут быть связаны с плохо промытыми и просушенными перья и пухом. Тест на мутность определяет, присутствует ли в наполнителе грязь или пыль.Показатель мутности в России не нормируется. Роскачество ввело его в свой опережающий стандарт по просьбе отрасли. Стандарты Европы и США требуют значения минимум 300 миллиметров. От 550 мм начинаются самые чистые образцы.Одеялам, которые производятся в России, пока далеко до европейских требований. Показатель мутности оказался ниже минимальных 300 мм у . Это говорит о том, что пух и перья в одеялах не промыли как следует перед тем, как положить в чехол.Держат «европейскую планку» производители Ascona, Kariguz, Lucky Dreams и Primavelle.Самым чистым оказался наполнитель у одеял IKEA: показатель мутности составил более 1000 мм (напомним, это же одеяло нарушает требования законодательства РФ по токсичности).В одеялах найдены пылевые клещиНатуральный наполнитель — идеальное место для развития микроорганизмов и паразитов типа пылевых клещей.Пылевые (перьевые) клещи обнаружены в , к счастью, только фрагментарно, в виде частичек. Живых паразитов не выявлено. Однако и фрагменты клещей могут быть небезопасны для аллергиков.В домашних условиях невозможно определить, есть ли в одеяле пылевые клещи. Тем не менее стоит регулярно проветривать и просушивать одеяло, кварцевать помещения УФ-лампой, минимизировать влажность и использовать пылесосы с фильтром НЕРА.В одеялах австрийского и шведского производства (German Grass и IKEA), а также российского («Самсон», Lucky Dreams, Natures и Primavelle) не обнаружено даже фрагментов пылевых клещей.Как правильно ухаживать за пуховым одеяломПуховое одеяло необходимо ежедневно встряхивать и взбивать, чтобы пух был в расправленном состоянии в течение дня, а также регулярно проветривать;Стирать изделие необходимость при температуре 30–40 °C, используя мягкое моющее средство без отбеливателя, а отжим ставить на низкие обороты. Если вы решили отдать пуховое одеяло в химчистку, лучше выбрать ту, где пух будут продувать, а не озонировать;Перед длительным хранением необходимо хорошо проветрить и просушить пуховое одеяло. Нельзя хранить его в полиэтилене — для пуха необходим воздух. Лучше всего подойдет хлопчатобумажный чехол.По итогам исследования пуховых одеял 18 торговых марок претендентов на российский Знак качества не оказалось. Мало того, ни одно из одеял не соответствовало обязательным требованиям законодательства. Как итог, в рейтинге Роскачества нет товаров с оценками выше трех баллов.