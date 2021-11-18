Президентом всемирной организации Объединенные города и местные власти (ОГМВ) избран мэр Казани Ильсур Метшин. Россия возглавила организацию впервые в истории.

Президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) избран мэр Казани Ильсур Метшин. Россия возглавила организацию впервые в истории.Пандемия коронавируса стала серьезным стимулом для объединения человечества. Перед глобальной угрозой пришло понимание того, что необходимо отбросить разногласия и начать договариваться. Только так можно справиться с вызовами XXI века.Организация "Объединенные города и местные власти" стала ярким примером такой кооперации. Она полностью оправдывает свой статус всемирной. В ней состоят 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран мира – это более 70% населения планеты.По инициативе организации ООН включила в повестку дня по устойчивому развитию Цель 11 – Устойчивые города и населенные пункты. Благодаря объединению муниципалитеты и регионы обмениваются опытом, совместно вырабатывают важные решения.Тот факт, что такую организацию возглавил представитель России, говорит об успехах нашей страны на международной арене. Это и есть проявление мягкой силы, которая в современном мире зачастую имеет гораздо большее значение, чем военная мощь.Проблемы городов по всему миру схожи. Муниципалитеты решают вопросы экологии, транспорта, благоустройства и прочего. Обмен опытом и сотрудничество позволяет гораздо эффективнее решать накопившиеся проблемы, не тратя время и ресурсы на поиск решений.Именно для этого ООН создало всемирную организацию "Объединенные города и местные власти". Главы муниципалитетов обмениваются опытом решения многочисленных проблем. Так, широкое внедрение велосипеда и велоинфраструктуры в городах мира началось именно с таких обсуждений.С приходом на пост президента ОГМВ Ильсура Метшина горожане всего мира ожидают от организации новых инновационных идей. Муниципалитеты 140 стран мира будут работать вместе, невзирая на разногласия руководств своих стран. В наши дни новые прорывные инициативы важны как глоток свежего воздуха.